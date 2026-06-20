A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi ve turnuvaya havlu attı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kadro tercihi ve oyuncu değişiklikleri sebebiyle eleştirilerin odağında yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım, 2-0'lık Avustralya yenilgisinin ardından Paraguay'a da 1-0 mağlup oldu. D Grubu'nda 2'de 0 çeken milliler, ABD müsabakası öncesi organizasyona veda etti. Spor yorumcusu Güntekin Onay, Paraguay maçının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"HATALARINDAN DERS ALMADI"

Onay, kaybedilen 2 maçta da sahaya sürdüğü santrforsuz ilk 11 ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'yı hedef aldı.

Vincenzo Montella, 2 yenilgide de en büyük sorumlular arasında gösteriiyor.

Güntekin Onay, "Yazık, çok yazık... Montella'nın yanlış kararlarının esiri olup hüsranla eve dönüyoruz. Montella, Avustralya gibi vasat altı ve yetenek fukarası bir takıma karşı kaybederken yaptığı hatalardan ders almayıp takımı Paraguay maçında da santrforsuz oynatarak bırakın futbolu muhakemesinin de bu işi yapma yeterliliğine sahip olmadığını gösterdi" ifadelerini kullandı.

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