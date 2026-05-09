TFF 1'inci Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler'in, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Şampiyon Erzurumspor FK'nin 7 puan gerisinde Trendyol 1'inci Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına hız verdi ve rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Tottenham, Premier Lig'de bitime 3 hafta kala 37 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Diyarbakır temsilcisi, adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la de anılan Tottenham Hotspur'un yıldız orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

Sakatlık sebebiyle 2025-2026 sezonunda sadece 11 maça çıkan Yves Bissouma, sahada kaldığı 605 dakikada skor katkısı üretemedi.

Amed Sportif Faaliyetler yöneticilerinin, sezon sonunda kontratı sona erecek 30 yaşındaki Malili futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

