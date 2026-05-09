İngiltere'den Süper Lig'e flaş transfer: Amedspor, Premier Lig yıldızını istiyor
TFF 1'inci Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler'in, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Şampiyon Erzurumspor FK'nin 7 puan gerisinde Trendyol 1'inci Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına hız verdi ve rotasını İngiltere'ye çevirdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Diyarbakır temsilcisi, adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'la de anılan Tottenham Hotspur'un yıldız orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı gündemine aldı.
Amed Sportif Faaliyetler yöneticilerinin, sezon sonunda kontratı sona erecek 30 yaşındaki Malili futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği belirtildi.
