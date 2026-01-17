Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürürken İngiliz futbolcu Sam Mather’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sam Mather ile kulübümüz arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine İngiltere’de başlayan Sam Mather, özellikle kanatlarda görev alabilmesi, sürati ve top tekniğiyle ön plana çıkıyor. Genç yaşına rağmen alt yaş kategorilerinde edindiği tecrübe ile dikkat çeken Mather, hücum hattında sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor. Kayserispor teknik heyeti, Mather’in Süper Lig’in temposuna kısa sürede uyum sağlamasını ve takıma hücum çeşitliliği kazandırmasını bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası