Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Pazar günü Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da transfer konusunda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-mavililer, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırıyor.

Trabzonspor, Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin 30 Haziran 2026 tarihinde bitecek sözleşmesini feshetme kararı aldı. 36 yaşındaki futbolcunun, fesih sonrası kulüpte görev alması bekleniyor.

"EN GÜÇLÜ ADAY NWAKAEME"

Trabzonspor'daki son gelişmeleri aktaran HT Spor yorumcusu Hasan Tuncel, "Trabzonspor'da yabancı sorunu var. Transfer yapılması için yabancı oyuncu elden çıkarılması gerekiyor. Bunun için en güçlü aday 36 yaşındaki Nwakaeme. Oyuncu tarafıyla görüşmeler sürüyor, sözleşmesi feshedilecek. Nwakaeme'ye kulüp içinde bir görev verilmesi planlanıyor. Bu konunun Kocaelispor maçıyla birlikte netleşmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Anthony Nwakaeme

AYLAR SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Sezonun henüz başında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası lisansı dondurulan Deneyimli kanat oyuncusu, Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanan Galatasaray ve Türkiye Kupası'nda 14 Ocak'ta yapılan İstanbulspor karşılaşmalarında forma giydi.

Haberle İlgili Daha Fazlası