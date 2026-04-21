Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam 20.30'da başlayacak Konyaspor-Fenerbahçe müsabakasının VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'’ı (Video Yardımcı Hakem Asistanı) belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe, bu akşam karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e, AVAR olarak Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası