Lucas Torreira'dan Galatasaray taraftarını mest eden paylaşım: Yüz binlerce beğeni geldi
Galatasaray'da 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ve 90+7'de başı sargılı şekilde kenara gelen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı. Uruguaylı futbolcunun Instagram gönderisine yorum ve beğeni yağdı.
- Torreira, maçın uzatma bölümünde takım arkadaşı Kazımcan Karataş ile çarpıştı.
- Uruguaylı futbolcu, bir süre başı sargılı mücadele etti.
- Torreira, 90+7'nci dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
- Sosyal medyada 350 binden fazla beğeni alan paylaşımda takım arkadaşlarına ve Galatasaray'a olan sadakatini vurguladı.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ve 33 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da orta sahanın yıldız ismi Lucas Torreira, Kadıköy'de oynadıkları karşılaşmanın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.
"BURASI GALATASARAY"
29 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 2.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı görsellere, '5 yıldız' ve 'sarı kırmızı' emojileriyle birlikte, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm. Burası Galatasaray" mesajını yazdı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı 350 bin fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
90+7'DE MECBURİ DEĞİŞİKLİK
Maçın uzatma bölümünde takım arkadaşı Kazımcan Karataş ile çarpışan Torreira, saha içinde sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından bir süre kafası sargılı mücadele etti. Sarı-kırmızılı oyuncu, 90+7'nci dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.