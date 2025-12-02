Galatasaray'da 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ve 90+7'de başı sargılı şekilde kenara gelen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından derbi paylaşımı yaptı. Uruguaylı futbolcunun Instagram gönderisine yorum ve beğeni yağdı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan ve 33 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray'da orta sahanın yıldız ismi Lucas Torreira, Kadıköy'de oynadıkları karşılaşmanın ardından sosyal medya paylaşımında bulundu.

"BURASI GALATASARAY"

29 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 2.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı görsellere, '5 yıldız' ve 'sarı kırmızı' emojileriyle birlikte, "Takımım ve bu renkler için hayatımı veririm. Burası Galatasaray" mesajını yazdı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı 350 bin fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Lucas Torreira'nın paylaşımı

90+7'DE MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Maçın uzatma bölümünde takım arkadaşı Kazımcan Karataş ile çarpışan Torreira, saha içinde sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından bir süre kafası sargılı mücadele etti. Sarı-kırmızılı oyuncu, 90+7'nci dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Torreira ile Kazımcan Karataş'ın bir pozisyon sonrası yerde kaldığı an

Haberle İlgili Daha Fazlası