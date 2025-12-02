Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ardından Yasin Kol'a sert tepki gösterdi. Hakem yönetimi hakkında harekete geçen Galatasaray'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yapacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sonuçlandı. Galatasaray cephesi, karşılaşmanın ardından hakem Yasin Kol'u hedef aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, maç boyu yönetiminden memnun olmadığı hakem için harekete geçti.

"GALATASARAY YANGIN ÇIKARACAK"

Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, derbi hakemi Yasin Kol için TFF'ye çıkarma yapacak. Sarı-kırmızılı kulüp, yanlış karar olarak yorumladığı pozisyonları görüntüleriyle tek tek TFF'ye sunacak. Küçük, haberinde, "Galatasaray deyim yerindeyse yangın çıkaracak" ifadesini kullandı.

ÖZBEK VE KAVUKCU, TFF'YE GİDİYOR

Anadolu Ajansı; Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun, dev derbideki hakem yönetimiyle ilgili olarak bugün saat 14.00'te İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'nin Riva'daki merkezine gideceğini belirtti.

