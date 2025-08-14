Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHK açıkladı: TFF 1'inci Lig'de 2'inci haftanın hakemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1'inci Lig'de 15 Ağustos, 16 Ağustos, 17 Ağustos ve 18 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 2'inci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

TFF 1'inci Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

15 Ağustos Cuma
21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

16 Ağustos Cumartesi
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK: Fevzi Erdem Akbaş
21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: Melih Kurt

17 Ağustos Pazar
19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Furkan Aksuoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: Gürcan Hasova
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor: İlker Yasin Avcı

18 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Yiğit Arslan

