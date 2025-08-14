MHK açıkladı: TFF 1'inci Lig'de 2'inci haftanın hakemleri
Trendyol 1'inci Lig'de 15 Ağustos, 16 Ağustos, 17 Ağustos ve 18 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 2'inci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
TFF 1'inci Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
15 Ağustos Cuma
21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
16 Ağustos Cumartesi
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK: Fevzi Erdem Akbaş
21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: Melih Kurt
17 Ağustos Pazar
19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK: Furkan Aksuoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: Gürcan Hasova
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor: İlker Yasin Avcı
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Yiğit Arslan