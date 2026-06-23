Real Madrid’de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’nun oturmasının ardından gözler Arda Güler’e çevrilirken milli futbolcunun yeni sezon planlamasında takım içindeki önemini koruduğu belirtildi.

İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik patronu Jose Mourinho, gelecek sezonun planlamasını yaparken milli oyuncu Arda Güler için de kararını verdi.

ARDA TAKIMIN MERKEZİNDE

Marca'da yer alan habere göre; milli futbolcunun bölgesine Bernardo Silva'nın transfer edilmesine rağmen Arda Güler yerini kaybetmeyecek. Real Madrid yönetimi, genç oyuncuyu İspanyol devinin en önemli parçalarından birisi olarak görürken Mourinho da yeni orta saha yapılanmasının merkezine konumlandıracak.

Arda Güler

TEKNİK EKİBİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Portekizli çalıştırıcının planlarında önemli bir yere sahip olan Arda'nın, çok yönlülüğü sayesinde teknik ekibin elini güçlendirdiği ifade edildi.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

Arda Güler, sezonu 51 maçta 6 gol ve takımın en yüksek rakamı olan 14 asistle tamamladı. 21 yaşındaki genç orta saha, sezon boyunca takımın en yüksek rakamı olan 14 asiste imza atarak eflatın beyazlılardaki skor yüküne doğrudan ve en büyük katkıyı sağlayan isim olmayı başardı.

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