Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Hafta içinde erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarılındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, 12 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta Kocaelispor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Sarı-kırmızılılar, ligde 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 67 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan yeşil-siyahlılar ise 34 puan ve averajla 8'inci sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup olmuştu

42'NCİ RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 41 defa rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar 7 defa rakibini mağlup etti. 9 müsabaka ise berabere sona erdi.

EVİNDE 32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, saha sonra 32 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 26 galibiyet elde ederken, 6 defa berabere kaldı. Bu sezon ligde iç sahada çıktığı 14 müsabakanın 11'ini kazanan Galatasaray, 3 beraberlik aldı.

29 GÜNLÜK HASRET BİTİYOR

Galatasaray, RAMS Park'ta en son 14 Mart'ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Liverpool, Trabzonspor ve Göztepe ile deplasmanda oynadı. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor maçıyla 29 gün sonra taraftarının önünde maça çıkacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 28 karşılaşmada rakip fileleri 66 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 21 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, +45 ile en iyi averaja sahip takım konumunda.

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı, Kocaelispor müsabakasında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmandaki Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'da tedavisi devam eden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in, kadroda olması beklenmiyor.

OKAN BURUK İLE SELÇUK İNAN, 5'İNCİ DEFA RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugüne kadar 4 defa rakip oldu. Bu maçlarda Buruk, sarı-kırmızılıları çalıştırırken; İnan ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Kocaelispor'un başındaydı. Oynanan 3 maçı Okan Buruk'un takımı kazanırken, Selçuk İnan 1 defa sahadan galip ayrıldı.

