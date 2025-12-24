İran’ın başkenti Tahran’da artan hava kirliliği nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakaları ve antrenmanlar sağlık gerekçesiyle ertelendi.

Tahran’da etkisini artıran hava kirliliği, spor faaliyetlerini durma noktasına getirdi. İran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesi, kentte hava kalitesinin hassas seviyelere yükselmesi üzerine bugün oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiğini ve antrenmanlara da izin verilmeyeceğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Tahran'da hava kirliliği seviyesinin yükselmesi üzerine, bugün yapılması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiği belirtildi. Karar kapsamında, 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanların da yapılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

"0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi)".

