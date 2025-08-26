Talisca'nın golü neden iptal oldu? Süper Lig'de 3 haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta 6 karşılaşma ile tamamlandı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ertelendiği haftada 6 takım hanesine 3 puan yazdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 3 haftanın VAR kayıtlarını yayımladı.

VAR kayıtlarında Fenerbahçe - Kocaelispor maçında Talisca'nın attığı gol pozisyonu yer aldı.

Fenerbahçe - Kocaelispor maçında VAR ile hakem Mehmet Türkmen'in konuşmaları şu şekilde;

VAR: Seni potansiyel gol iptali için sahada incelemeye çağırıyorum.

VAR: İlk temas noktasını gösteriyorum.

HAKEM: Temas noktasını görüyorum.

HAKEM: Fenerbahçeli oyuncu, Kocaelisporlu oyuncuya faul yapıyor. Faulü gördüm, daha sonrasında gol olduğunu da gösterir misin? Gol olduğunu biliyorum ama tekrar görelim.

HAKEM: Golü iptal ediyorum. Faulle başlıyorum, kart vermiyorum.

'TOPLA OYNAMASINI ENGELLİYOR'

VAR kayıtlarında aynı zamanda 1-0 Trabzonspor'un galibiyetiyle sona eren Antalyaspor maçında Felipe Augusto'nun iptal olan golü de yer aldı.

VAR: Potansiyel ofsayt ve gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Ali Yılmaz: Tamam hocam VAR: 30 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda, 88 numaralı oyuncuyu etkileyip etkileyemediğini yorumlamanı istiyorum. Oynatıyoruz şimdi.

Ali Yılmaz: Evet hocam ekrandayız

VAR: Tam burada dur.

Ali Yılmaz: Gördüm hocam tamam. Oyuncu bulunduğu pozisyonda defans oyuncusunun topla oynamasını engelliyor. Golü iptal ediyorum. En direkt serbest vuruşla başlıyorum.

VAR: Anlaşıldı hocam