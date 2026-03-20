Trabzonspor'da Batagov için kritik süreç: Sezonu kapatabilir!
Süper Lig'de 5'te 5 ile müthiş bir seri yakalayan ve Fenerbahçe'nin sürpriz kayıpları sonrası zirve yarışına ortak olan Trabzonspor'da Arseniy Batagov endişesi yaşanıyor. Son 2 maçtır formasından uzak kalan Ukraynalı savunma oyuncusunun, sahalara dönüşü uzayabilir. Karadeniz ekibi, milli ara sonrası iç sahada Galatasaray'la oynayacak.
Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanında sakatlanan Arseniy Batagov'un ağrıları devam ederse ameliyat olması gündeme gelebilir.
- Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.
- 24 yaşındaki oyuncunun ağrıları devam ederse ve kemik ödemi dağılmazsa ameliyat kararı alınabilir.
- Bu durumda Batagov'un, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtiliyor.
- Batagov, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 30 maçta görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Trabzonspor'un deplasmanda 3-2 kazandığı Kayserispor maçında sakatlanan Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiği açıklanmıştı.
AMELİYAT KARARI ÇIKABİLİR
Henüz dizindeki kemik ödemi dağılmayan 24 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu kritik bir süreç bekliyor. Haftaya MR’ı çekilecek Batagov'un ağrıları devam ederse ameliyat kararı gündeme gelecek. Bu durumda genç oyuncu, büyük ihtimalle sezonun kalan bölümünde görev alamayacak.
30 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa'da toplam 30 karşılaşmada görev alan Batagov, sahada kaldığı 2574 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor'da yıllar sonra bir ilk: Fatih Tekke'den 5'te 5
Bizi Takip Edin
