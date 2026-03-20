Süper Lig'de 5'te 5 ile müthiş bir seri yakalayan ve Fenerbahçe'nin sürpriz kayıpları sonrası zirve yarışına ortak olan Trabzonspor'da Arseniy Batagov endişesi yaşanıyor. Son 2 maçtır formasından uzak kalan Ukraynalı savunma oyuncusunun, sahalara dönüşü uzayabilir. Karadeniz ekibi, milli ara sonrası iç sahada Galatasaray'la oynayacak.

Trabzonspor'un deplasmanda 3-2 kazandığı Kayserispor maçında sakatlanan Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildiği açıklanmıştı.

Arseniy Batagov

AMELİYAT KARARI ÇIKABİLİR

Henüz dizindeki kemik ödemi dağılmayan 24 yaşındaki Ukraynalı oyuncuyu kritik bir süreç bekliyor. Haftaya MR’ı çekilecek Batagov'un ağrıları devam ederse ameliyat kararı gündeme gelecek. Bu durumda genç oyuncu, büyük ihtimalle sezonun kalan bölümünde görev alamayacak.

30 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Bordo-mavili formayla bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa'da toplam 30 karşılaşmada görev alan Batagov, sahada kaldığı 2574 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

