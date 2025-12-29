Fırtına, çok şanssızlık yaşayan Stefan Savic’i arıyor. Yıllık 3 milyon avro garanti ücreti bulunan Karadağlı stoper iki sezonda 6 defa sakatlanıp toplam 26 maç kaçırdı, Trabzon’u zorda bıraktı.

Trabzonspor’un Atletico Madrid ile mukavelesinin bitmesinin ardından kadroya kattığı Stefan Savic’ten beklenti çok yüksekti. Ki tecrübeli savunma oyuncusu kısa sürede kaptanlık görevine de getirilmişti. Ancak üst üste gelen sakatlıklar bordo mavililerin hesaplarını bozdu. İmza parası ile birlikte yıllık 3 milyon avro garanti ücreti bulunan Karadağlı stoper geçen sezon 4 defa sakatlık geçirirken 13 karşılaşmada 841 dakika sahada kaldı. Bu sezon da sakatlıklar yaşayan Karadağlı futbolcu, 13 lig maçında 1.036 dakika görev yaptı.

YENİ STOPER YOLDA

Son olarak ligde Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından bir sakatlık daha yaşayan ve bir süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Savic şu ana kadar bordo mavili ekipteki 2 sezonunda 6 kez sakatlık yaşarken 26 maçı kaçırdı. Oysa onun önümüzdeki sezon sona erecek mukavelesinin uzatılması bile planlanıyordu ancak bu sakatlıklar önemli soru işaretine neden oldu. Ertuğrul Doğan yönetimi devre arasında teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda stoper bölgesine yabancı takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SERDAR SAATÇI YOL AYRIMINDA

Trabzonspor'un 2024'te 2,5 milyon avro ödeyerek Braga'dan aldığı Serdar Saatçı, tam bir hayal kırıklığına dönüştü. Ligde son 3 maçta süre alan ve performansı ile tribünlerin de hedefi olan Saatçı’nın devre arasında ayrılması gündemde.

