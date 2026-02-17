Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, iç sahada 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 16 kez fileleri havalandıran 31 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, takımına 28 puanlık skor katkısı sağladı.

Trabzonspor'un yıldız santrforu Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında bu sezon 16'ncı golünü kaydetti. Nijeryalı oyuncu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak bordo-mavili formayla attığı gol sayısını geride bıraktı.

19 MAÇTA 16 GOL

31 yaşındaki futbolcu, o dönem 21 lig maçında 15 gol atmıştı. Paul Onuachu, bu sezon 19 lig maçında 16 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu, ilk 22 haftalık bölümde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Paul Onuachu

TRABZONSPOR'UN EN GOLCÜSÜ

Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı. Karadeniz ekibi, ligde 43 defa fileleri havalandırırken Nijeryalı futbolcu, en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

Trabzonspor, tecrübeli futbolcunun gol attığı 13 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Son 8 lig maçında 9 gol atan Onuachu, takımının topladığı 45 puanının 28'ine direkt katkı yaptı.

