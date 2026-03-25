Trabzonspor babası Türk olan orta sahanın peşinde. Bordo mavililer Hacken’in genç ismi Silas Sinan Andersen için 3 milyon avroyu gözden çıkardı. Kulübü ise 6 istiyor.

Yeni sezon kadro hazırlığına erken başlayan Trabzonspor kaleden başlayarak hemen hemen her bölgeye takviye yapacak. Orta saha konusunda ise girişimlere erken başlandı. Devre arasında da gündeme gelen İsveç ekibi Hacken’de forma giyen Silas Sinan Erhen Andersen için yeniden yoklama çekilecek. 21 yaşındaki orta saha için kulübü 6 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Bordo mavililerin düşündüğü rakam ise 3 milyon avro civarında.

OYUNCU DA SICAK

Danimarka basınına göre babası Türk olan genç isim için tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan genç ismin kulübüyle 2029’a kadar mukavelesi bulunuyor. Karadeniz ekibi başka kulüplerin de transfer listesinde olan Andersen işini erken bitirip sezon sonunda rekabet havasına girmek istemiyor. Oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği biliniyor.

