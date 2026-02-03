İhlas Haber Ajansı
Türkiye Kupası'nda 5 Şubat maçlarının hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak 3 karşılaşmada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü hafta heyecanı 3 Şubat Salı, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe yapılacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Şubat'ta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
5 Şubat Perşembe
13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
