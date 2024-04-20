Türkiye'nin en görkemli bisiklet yarışı masalsı parkurunda Antalya'dan başlıyor! Hangi kanalda yayınlanacak?

Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa’dan (Spil Dağı), Çeşme ve İzmir’e ardından İstanbul’a dev organizasyonu ile Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyaca ünlü bisikletçilere masalsı parkurunda 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi yaklaşık 2.000 kişilik dev organizasyona 21-28 Nisan tarihleri arasında Turkuaz rekabete ev sahipliği yapmak için hazır…

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun basın toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Basın toplantısına aynı zamanda Türk takımlarını temsilen başarılı sporcular Batuhan Özgür, Mustafa Tarakçı, Burak Abay ve Tahir Buğra Yiğit katılım sağladı. Yarış öncesi TUR’da geçirdikleri deneyimlerden bahseden sporcular, 8 gün 8 etap boyunca klasman için birinciliği için mücadele edecek.

BİSİKLETİN SEYRİ DEĞİŞİYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Sayın Valim, Sayın Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdür’üm, değerli medya mensupları ve Cavendish, hepiniz hoş geldiniz şerefler verdiniz. Biz uzun yıllardır bu heyecanı yaşıyoruz. Bugün farklı bir heyecan var, Antalya’nın merkezinde bu TUR’u başlatıyoruz. Antalya 17 tane ulusal ve uluslararası organizasyon ve dünya şampiyonasında atletizm organizasyonuna imza atıyor.

Antalya spor kentinde Sayın Vali’mize Teşekkür ediyoruz. Bu kadim ve değerli şehirden başlıyoruz. Dünyaya tanıtılacak en iyi ülkeyiz ve bisiklet turuyla bu güzellikleri dünyaya tanıtıyoruz. TUR bisiklet kültürünün tanıtımın ve bisiklet kültürünün gelişiminde çok önemi bir organizasyon. 2008’den bu yana bisiklete binen insan sayısını istatistiksel olarak görüyoruz. 5-6 kişiyle başlayan yarışlarımız 1.500-2.000 kişiye ulaştı. Bisiklet ulaşım aracı dışında bir yaşam biçimi spor ve kültür haline geldi.

Ülkemizde bisikletin seyri değişiyor. Dünyada birçok ülkede en çok madalya verilen spor dalı bisiklet. Veledromda madalya alma hedefiyle yola çıkıyoruz. Olimpiyata gitme hedefiyle başladığımız yolda 2028 ve 2032’de veledromda madalya almak istiyoruz. Ülkemize 4 tane Türk bisiklet takımımız oldu. Bunları medyayla beraber yaptık.

Medya, bisikleti 59 yıldır ülkemize sevdiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a TUR’u himayelerine aldığı için teşekkür ediyoruz. Veledromu ülkemize kazandırdık. Gençlik ve Spor Bakanı’mız Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyoruz. Kendisinin talimatlarıyla sporu herkese yayıyoruz. Valililerimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşları ve güvenlik güçleriyle bize destek oluyorlar. Bundan sonra world tour hedefiyle yola devam ediyoruz. Bisiklet turizmi konusunda ülkemiz farklı bir noktaya geliyor. Bisiklet turizminden gelir sağlamaya başladık. Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’a, Turizm Geliştirme Ajansı’na, Sağlık Bakanlığı’mıza, medya mensuplarına ve TUR’da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

21 NİSAN - 28 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan 2024 Pazar günü Antalya’dan başlayıp 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Antalya’dan İstanbul’a 8 günde 1.188 kilometre mesafe boyunca pedal basacak. TRT Spor ve Eurosport’tan canlı yayınlanacak, bant yayınlar ve özel içeriklerle yaklaşık 5 kıtada, 190 ülkede, 13 dilde 700 milyon haneye ulaşacak organizasyon, 100’e yakın yerli-yabancı medya mensubu da yerinde takip edecek.

23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA HEDİYE

TUR 2024’ün 3. Etabı Fethiye-Marmaris’te çocukları eğlenceli aktiviteler bekliyor. 9-12 yaş aralığındaki çocuklara yeşil mayo sponsoru Mosso Bisiklet tarafından 59 adet bisiklet hediye edilecek.

8 GÜN BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Antalya’dan başlayacak yarış, Kemer, Kaş, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Manisa ve Çeşme’den geçerek İzmir’e gelecek. Buradan İstanbul’a taşınan profesyonel bisikletçiler, finişi Sultanahmet Meydanı’nda yapacak.

Dünyadaki bisiklet sporu takipçilerinin gözünü çevireceği yarış, her gün Türkiye'nin farklı ve önemli turizm merkezlerinden birine uğrayacak. Büyük bir kafilenin hareket edeceği TUR 2024 süresi boyunca birçok yolda trafik akışına izin verilmeyecek.

TRT SPOR VE EUROSPORT TOUR OF TÜRKİYE'Yİ CANLI OLARAK YAYIMLAYACAK

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşmakta, bisiklet sporunun gelişmesine ve televizyon yayınları yoluyla Türkiye’nin turizm tanıtımına ve Türkiye markasına katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Ayrıca yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Ülkemizin en önemli spor tanıtım güçlerinden biri olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, böylece 8 gün boyunca dünya bisikletinin gündeminde en üst sıralarda yer alacak.