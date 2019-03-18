Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu markalarda mart ayı boyunca geçerli olan kampanyada 250 cc ve altı modellerinde yüzde 8 ÖTV indirimine ek olarak Vespa’da yüzde 15, Aprilia’da yüzde 17, Piaggio’da yüzde 9, Moto Guzzi’de ise yüzde 21’e varan indirimler yer alıyor.