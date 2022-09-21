Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Bakan Mustafa Varank, A Haber'e konuştu. Yerli otomobil Togg’a ilişkin yeni bilgiler paylaşan Varank, Türkiye'nin yerli otomobilinde deri malzeme kullanılmayacağını söyledi. Bu, Togg'un tamamen vegan ürünlerle üretileceği anlamına geliyor. Aslında Togg için 'vegan' da diyebiliriz.

Açıklamasının devamında ise Mustafa Varank, 81 ile toplamda bin 500 şarj istasyonu kurulacağını belirtti. Bakan, Togg’un seri üretimi için 29 Ekim 2022’de fabrikasının açılışının yapılacağını da tekrarladı. Ayrıca ilk Togg otomobilinin de 29 Ekim günü banttan ineceğini açıkladı.

'VEGAN' TOGG ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg’un vegan ürünlerle geliştirildiğini belirtti. Yerli otomobilin üretiminde hiçbir hayvana zarar verilmediğini dillendiren Bakan Varank, "Togg vegan olacak. Hiçbir hayvandan elde edilmiş malzemeler kullanılmayacak. Çevreci bir araç olacak. Hiçbir hayvana zarar verilmeden koltuklar yapılmış olacak. Sektörde öncü bir araç olacak." şeklinde konuya açıklık getirdi.

TOGG FİYATI NE KADAR?

Yerli otomobil Togg denilince akla ilk gelen sorulardan biri de ‘Togg’un fiyatı ne kadar?’ sorusu… Bakan Varank merak edilen bu konu hakkında da konuştu. Mustafa Varank, “Piyasada şuan bulunan C segment SUV araçlarla rekabet edebilecek bir fiyatı olacak.” dedi.

Togg’un fiyatı konusunda fikir sahibi olmak için Türkiye’de satılan birkaç C segment SUV araçların fiyatına kısaca bir göz atalım. Örneğin, BMW X1’in fiyatı en fazla 1 milyon 484 bin TL. Mercedes-Benz GLA fiyatı ise en az 1 milyon 200 bin TL civarı. Bir diğer model, Audi Q3 Sportback’in fiyatı ise 1 milyon 300 bin TL civarı. Togg’un da SUV modellerle rekabet etmesi için bu fiyat aralığında satışa çıkması muhtemel görünüyor.

Yerli otomobil Togg için heyecanlandıran gelişme: Satış tarihi açıklandı! ‘Yüzde yüz elektrikli, masrafı yok’ Türkiye’nin yerli otomobili Togg yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yıl sonunda seri üretime geçileceği belirtilirken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yeni bir açıklama daha yaparak, satış tarihine değindi.

Togg fabrikasından heyecanlandıran görüntü: Yerli otomobil gümbür gümbür geliyor Yerli otomobil Togg, yeni bir video paylaşarak Twitter’daki takipçilerini heyecanlandırdı. Gemlik’te yer alan üretim fabrikasından görüntüleri paylaşan Togg, çalışmaya devam ettiklerinin mesajını verdi.