DS’in yeni N°4 modeli nisan ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye’de “PALLAS” donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan yeni DS N°4, DS IRIS SYSTEM gibi düzey dijital çözümlerle harmanlıyor.

DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü nisan ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni DS N°4, Türkiye’de en lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan “PALLAS” donanım seviyesi ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

DS’in yeni N°4 modeli

DS N°4 ÖZELLİKLERİ

DS N°4, 4,40 metrelik uzunluğa, 1,87 metrelik genişliğe ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip. PALLAS donanım seviyesinde 19 inç jantlar standart olarak sunuluyor.

Yeni DS N°4’ün tamamen yeniden tasarlanan ön tasarımı, daha yatay ve geniş, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

Full LED’den oluşan gündüz farları ve ince LED far tasarımı, arka bölümde ise lazer işleme teknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu, dikey ışık imzası oluşturuyor.

BALIK PULU EFEKTLİ İÇ MEKAN

Yeni DS N°4’ün iç mekanında, dikiş detaylarıyla tamamlanmış Siyah DS CANVAS, Diamond Tungsten kumaş kombinasyonu döşemelere sahip koltuklar ve gösterge paneli, kapı panelleri, balık pulu efektli bazalt siyah kaplamaya ve yenilikçi bir görünüm için Belem Bronz detaylara sahip.

10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli, orta konsolda ise 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor. Akıllı telefon benzeri widgetlarla çalışan sistem, sezgisel kullanım ve kişiselleştirilebilir arayüz sunuyor.

Yeni DS N°4’ün “PALLAS” donanım seviyesinde standart olarak; çift bölgeli otomatik klima kontrolü, LED farlar ve LED arka aydınlatma grubu, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ile radar destekli aktif güvenlik freni, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, ses ve ısı izolasyonlu yan camlar, karartılmış arka camlar ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu bulunuyor.

Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar da PALLAS donanımıyla birlikte sunulan özellikler arasında. Bununla birlikte yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan standart olarak yer alıyor.

