Türkiye Gazetesi
Škoda CEO'su Zellmer: Müşteri fiyat-fayda arıyor
Škoda, 2025’te hem satış hem kârlılıkta tarihinin en güçlü performansına ulaştı. Küresel satışlarda 1 milyon barajını aşan marka, büyüme için yeni pazarlara odaklanırken Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekti.
Kaydet
T-Otomobil az önce
Škoda, 2025 yılında finansal performans ve satış adetleriyle tarihinin en güçlü dönemine ulaşarak küresel satışlarda bir milyon barajını aştı ve en yüksek kârlılık ve gelir seviyesine ulaştı.
0:00 0:00
1x
ALİ ÇELİK - Škoda 2025 yılında yakaladığı finansal performans ve satış adetleriyle tarihinin en güçlü dönemine ulaştı.
Altı yıl aradan sonra küresel satışlarda bir milyon barajını geçen marka, 130 yıllık tarihindeki en yüksek kârlılık ve gelir seviyesine ulaştı. Şirket CEO’su Klaus Zellmer, Avrupa pazarındaki doygunluğa dikkati çekerek büyüme stratejilerinin ikinci ayağı için yeni pazarları işaret etti.
Türkiye pazarının Škoda için stratejik önemini vurgulayan Zellmer, “Yüce Auto ve bayi ağı, müşteri ilgisi ve memnuniyeti açısından çok güçlü bir performans gösteriyor. Evet, müşterilerimiz hâlâ fiyat-fayda dengesine bakıyor ama artık çok daha farklı markalardan bize geliyorlar” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR