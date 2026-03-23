Škoda, 2025’te hem satış hem kârlılıkta tarihinin en güçlü performansına ulaştı. Küresel satışlarda 1 milyon barajını aşan marka, büyüme için yeni pazarlara odaklanırken Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekti.

ALİ ÇELİK - Škoda 2025 yılında yakaladığı finansal performans ve satış adetleriyle tarihinin en güçlü dönemine ulaştı.

Altı yıl aradan sonra küresel satışlarda bir milyon barajını geçen marka, 130 yıllık tarihindeki en yüksek kârlılık ve gelir seviyesine ulaştı. Şirket CEO’su Klaus Zellmer, Avrupa pazarındaki doygunluğa dikkati çekerek büyüme stratejilerinin ikinci ayağı için yeni pazarları işaret etti.

Türkiye pazarının Škoda için stratejik önemini vurgulayan Zellmer, “Yüce Auto ve bayi ağı, müşteri ilgisi ve memnuniyeti açısından çok güçlü bir performans gösteriyor. Evet, müşterilerimiz hâlâ fiyat-fayda dengesine bakıyor ama artık çok daha farklı markalardan bize geliyorlar” dedi.

