ChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi

İrlanda’nın Kerry bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Warren Tierney, boğaz ağrılarını yapay zekaya sormakla yetinince ölümcül bir gecikme yaşadı.

Tierney, aylarca süren şiddetli boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü nedeniyle ChatGPT’ye danıştı. Chatbot ise bunun ciddi bir sorun olmadığını, hatta kanser ihtimalinin “çok düşük” olduğunu söyledi. Rahatlayan Tierney, doktora gitmeyi erteledi.

TEŞHİS GECİKTİ, DURUM KRİTİKLEŞTİ

Ancak ağrılar dayanılmaz hale gelince sonunda hastaneye başvurdu ve kendisine evresi ilerlemiş yemek borusu kanseri teşhisi kondu. Uzmanlara göre bu tür geç teşhislerde hayatta kalma oranı çok düşük.

Tierney, “ChatGPT’ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama doğruyu değil” ifadelerini kullandı.

OPENAI'DEN UYARI

OpenAI ise yaptığı açıklamada ChatGPT’nin tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı kullanılmaması gerektiğini söyledi.