Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > ChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi

ChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi
Yapay Zeka, Tıp, Kanser, Teşhis, ChatGPT, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İrlanda’da yaşayan 37 yaşındaki Warren Tierney, boğaz ağrılarını yapay zekaya sorarak doktora gitmeyi erteledi. Ancak aylardır süren şikâyetlerin sonunda kanser teşhisi kondu. Uzmanlar, ‘yapay zekâ teşhis aracı değil, mutlaka doktora gidin’ uyarısında bulundu.”

İrlanda’nın Kerry bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Warren Tierney, boğaz ağrılarını yapay zekaya sormakla yetinince ölümcül bir gecikme yaşadı.

Tierney, aylarca süren şiddetli boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü nedeniyle ChatGPT’ye danıştı. Chatbot ise bunun ciddi bir sorun olmadığını, hatta kanser ihtimalinin “çok düşük” olduğunu söyledi. Rahatlayan Tierney, doktora gitmeyi erteledi.

TEŞHİS GECİKTİ, DURUM KRİTİKLEŞTİ

Ancak ağrılar dayanılmaz hale gelince sonunda hastaneye başvurdu ve kendisine evresi ilerlemiş yemek borusu kanseri teşhisi kondu. Uzmanlara göre bu tür geç teşhislerde hayatta kalma oranı çok düşük.

ChatGPT’ye sordu, doktora gitmedi! Hayatını kaybetmenin eşiğine geldi - 1. Resim

Tierney, “ChatGPT’ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama doğruyu değil” ifadelerini kullandı.

OPENAI'DEN UYARI

OpenAI ise yaptığı açıklamada ChatGPT’nin tıbbi teşhis veya tedavi amaçlı kullanılmaması gerektiğini söyledi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA acımadı, yıldız isme büyük şok: Futboldan 10 ay men cezasıSosyal medya ne zaman düzelecek? 8 Eylül Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, TikTok ve Facebook erişiminde son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram... - TeknolojiSosyal medyada erişim sorunu! WhatsApp, X, Instagram..Dünyayı tedirgin eden olay: Denizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilir - TeknolojiDenizdeki kabloları kestiler, kriz büyüyebilirIFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecek - TeknolojiIFA kapılarını ziyaretçilere açtı! Ruh sağlığını izleyecekChatGPT’ye sakın bu 5 soruyu sormayın! Hayatınızı etkileyebilir - TeknolojiChatGPT’ye sakın bu 5 soruyu sormayın!Roblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı! - TeknolojiRoblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı!Hollow Knight: Silksong çılgınlığı: Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo çöktü! - TeknolojiOyun çılgınlığı! Yarım saatte 100 bin kişi oynadı
Sonraki Haber Yükleniyor...