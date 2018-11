Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her hafta olduğu gibi bu Cuma da Müslümanlar, birbirlerine resimli Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları, Cuma mesajları 2018, Cuma mesajları resimli yeni, Cuma mesajları ayetli, Cuma mesajları, Cuma mesajları resimli 2018, resimli Cuma mesajları paylaşmak için internetten aramalarını yapıyor. Allah’ü teâlânın farz kıldığı Cuma günü Müslümanlar, Cuma namazlarını camilerde eda eder, birbirlerine Sılah-i Rahim ederler. Bu vesileyle de Müslümanlar; eşlerine, dostlarına, akrabalarına, yakın çevrelerine resimli Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajları, Cuma mesajları 2018, Cuma mesajları resimli yeni, Cuma mesajları ayetli, Cuma mesajları, Cuma mesajları resimli 2018, resimli Cuma mesajları paylaşırlar. Haberimize tüm bu detaylara rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz…

Cuma namazı ve tüm dini bilgiler için tıklayın





Müslüman dünyası için en önemli günlerden birisi olarak kabul edilen Cuma günününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel resimli, anlamlı, dualı ve Hadis-î Şerif'li Cuma mesajlarını bu haberde derledik. Allahü Teâlânın Müslüman âlemine mübarek ilan ettiği Cuma günü tüm Müslüman erkekler, abdestini alır, temizlenir, Allahü Teâlânın huzuruna çıkar. Camiye gidip hutbe dinler. Farz olan Cuma namazını êda eder. Bu farz olan ibadetleri yerine getirdiği zaman bir huzura kavuşur.



Bugün de Müslümanlar birbirlerine fotoğraflı Cuma mesajları, Hadis-î Şerif'li Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları gönderir. Aradığınız Cuma mesajları da bu haberde yer alıyor...





En güzel Cuma mesajları

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.) [İbni Sünni]

[Böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.]

(Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym]

(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehani]



EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI



Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

ABDEST NASIL ALINIR?



1- Abdest almaya başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir,

2 - Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir,

3- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

4- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,

5- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,

6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,

7- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

8- Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)

10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,

11- Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,

12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,

13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır.

Sual: Cuma gününün mübarek olması yalnız Müslümanlar için midir?

Cevap: Konu ile alakalı olarak Riyâd-un-nâsıhînde deniyor ki:

“Allahü teâlâ, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma suresi sonundaki âyet-i kerimede mealen;

(Ey iman etmekle şereflenen kullarım! Cuma günü, öğle ezanı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız! Cuma namazı ve hutbe, size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra, camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hatırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu.

Namazdan sonra, isteyen işine gider çalışır. İsteyen camide kalıp, namaz kılar, Kur’ân-ı kerim okur, dua ile meşgul olur. Namaz vakti alışveriş sahihtir, fakat, günahtır.”

***

Sual: Cenazeyi taşırken, tabutun ne tarafından başlamalı ve ne şekilde taşımalıdır?

Cevap: Cenaze taşımakta önce ön tarafta, meyyitin sağ tarafı, sağ omuza alınıp, on adım taşınır. Sonra, arka sağ bacak tarafı sağ omuzda, on adım taşınır. Sonra meyyitin sol tarafına, yani arkadan bakıldığına göre, tabutun sağ tarafına geçip, sol omuzda, on adım önde, on adım arkada taşınır. Hepsi kırk adım eder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cenazeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı affolur.)

***

Sual: Cuma günleri, ölenlerin ruhlarının toplandığı, kabir azabının durdurulduğu doğru mudur?

Cevap: Bu konuda Riyâd-un-nâsıhînde deniyor ki:

“Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleri ile tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün kabir azapları durdurulur. Bazı âlimlere göre, müminin azabı artık başlamaz. Kâfirin cuma ve ramazanda yapılmamak üzere, kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı hiç görmez. Cehennem, cuma günü çok sıcak olmaz. Âdem aleyhisselam cuma günü yaratıldı, cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler, Allahü teâlâyı cuma günleri göreceklerdir.”

***

Sual: Tek olarak yalnız cuma günleri oruç tutulabilir mi?

Cevap: Yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd namazı kılmak mekruhtur.

***

Sual: Abdest alırken ağza üç defa su vermenin hükmü nedir?

Cevap: Abdest alırken ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamaya Mazmaza denir ki sünnettir.