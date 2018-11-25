Sadettin Küçüksert idaresindeki 42 H 9931 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak kara yolunun 19. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Kübra, Zeynep ve Raziye Küçüksert yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı
25.11.2018 - 17:55 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Etiketler : konya,kaza,haberler,
590320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590320.aspx
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