Sadettin Küçüksert idaresindeki 42 H 9931 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak kara yolunun 19. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Kübra, Zeynep ve Raziye Küçüksert yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.