Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, zor anlar yaşayan sürücüler sis lambalarını yakarak ilerledi. Trafik ekipleri de sürücülere uyarılarda bulundu.