Mardin’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, zor anlar yaşayan sürücüler sis lambalarını yakarak ilerledi. Trafik ekipleri de sürücülere uyarılarda bulundu.
Mardin’de sis etkili oldu
05.12.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Etiketler : sis,mardin,haberler,
592008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592008.aspx
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