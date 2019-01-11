Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Geçek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Yıldızhan idaresindeki 80 AH 878 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan trafik levhasına ardından sulama kanalına çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Yıldızhan yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı