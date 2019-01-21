Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.