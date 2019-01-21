Kocaeli'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
TEM'de kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
21.01.2019 - 14:38 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de TEM Otoyolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : temde kaza,kocaeli,
599424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599424.aspx
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