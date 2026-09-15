Merada küçükbaş hayvanlarını otlatırken Kur'an-ı kerimi ezberleyip hafız olan Cebrail Gökdemir, hiçbir şeyin engel olmadığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen azmettiğini söyleyen Cebrail, hafızlık tekniklerini işlerinin arasında uyguladı.

Günümüzde sosyal medyayla birlikte artan bilgi kirliliği, iş hayatının temposu ve daha başka pek çok sebep hafızamızın zayıflamasına sebep oluyor.

600 sayfalık bir kitabın bütün harfleriyle birlikte ezberlenmesi ise bugünün insanı için neredeyse imkansız olarak görülüyor. Ancak İslam tarihi düşünüldüğünde aslında Kur’ân-ı kerimin ezberlenmesi şaşılacak bir durum değil.

Nitekim bunu düşünen 43 yaşındaki Cebrail Gökdemir de boş vakitlerini değerlendirmek için Kur'an-ı kerim ezberlemeye karar verdi.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

Hayvancılıkla uğraşan adam, koyunlarını otlatmak için çıktığı arazide Kur'an-ı kerim okumaya başladı. Gündüz hafızasına aldığı sayfaları akşamları da evde tekrarladı.

Her gün sabah namazından sonra, fırsat buldukça da diğer vakit namazlarının ardından köy camisi imam hatibi Habbab Türker'e dersini verdi.

Hafızlık sistemine göre bir cüzdeki sayfaları sırayla ezberledi, her gün yaptığı tekrarlarla önceki ezberlerini de korumaya çalıştı.

Yaklaşık 6 yılda hayvancılık ve ev işlerini de aksatmadan karşılaştığı zorluklara rağmen hafızlık hedefine ulaştı.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

"GÜNÜN BEREKETİNDEN YARARLANDIM"

Cebrail Gökdemir, hafızlığın çocukluktan beri içinde yaşattığı bir heves olduğunu söyledi.

Camide dinlediği vaazlardan etkilenip motive olduğunu, bu süreçte en büyük desteği ise ailesinden gördüğünü anlatan Gökdemir, yaz-kış demeden bir taraftan küçükbaş hayvanlarıyla ilgilendiğini, bir taraftan da hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.

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Hafızlık icazet belgesini teslim aldığında yaşadığı mutluluğa dikkati çeken Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay bir zaman olmadı. Hem hayvancılık hem diğer işleri yaparak çok zorlu bir süreçten geçtik ama azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmadığına inanıyorum. Biz de elhamdülillah hafız olduk. Azmedip hafızlığımı yapacağım diye kendime söz verdim, nasip oldu. Boş vaktimde arazide yapmış olduğum ezberi aklımda tutup akşam eve vardığımda sayfaları ezberledim. Dersimi sabah namazından sonra verecek şekilde hazırladım. Her gün bir cüz ama vaktim el verdiği sürece de iki ders verirdim. Bir sabah namazından sonra bir yatsı namazından sonra. İnsanda azim olduktan sonra her şey bahane diye algıladım. Günün bereketinden yararlandım. Günüm çok bereketli geçiyordu. Böyle araya sıkıştıra sıkıştıra elhamdülillah bugünlere geldim."

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

"BU SENİN VE İNSANLAR İÇİN IŞIK OLACAK BİR HAREKET OLUR"

Köy camisinde görevli imam hatip Habbab Türker ise Gökdemir'in hiç ara vermeden camiye gelerek ezber verme gayretini takdirle karşıladıklarını aktardı.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

Hafızlığın İslam dinindeki önemine ve Gökdemir'in iş yoğunluğuna rağmen bu başarıya ulaşmasının kıymetli olduğuna işaret eden Türker, "Bu durum beni çok etkiledi. Hafızlık sürecine başlarken kendisiyle de konuştum. 'Bu senin ve insanlar için ışık olacak bir hareket olur' demiştim. Biz böyle dedikçe o daha çok azmetti. Böylelikle daha çok gayret etmeye çalıştı." diye konuştu.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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