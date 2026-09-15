Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

Merada küçükbaş hayvanlarını otlatırken Kur'an-ı kerimi ezberleyip hafız olan Cebrail Gökdemir, hiçbir şeyin engel olmadığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen azmettiğini söyleyen Cebrail, hafızlık tekniklerini işlerinin arasında uyguladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Günümüzde sosyal medyayla birlikte artan bilgi kirliliği, iş hayatının temposu ve daha başka pek çok sebep hafızamızın zayıflamasına sebep oluyor.

600 sayfalık bir kitabın bütün harfleriyle birlikte ezberlenmesi ise bugünün insanı için neredeyse imkansız olarak görülüyor. Ancak İslam tarihi düşünüldüğünde aslında Kur’ân-ı kerimin ezberlenmesi şaşılacak bir durum değil.

Nitekim bunu düşünen 43 yaşındaki Cebrail Gökdemir de boş vakitlerini değerlendirmek için Kur'an-ı kerim ezberlemeye karar verdi.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Başlık Resmiİsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

Hayvancılıkla uğraşan adam, koyunlarını otlatmak için çıktığı arazide Kur'an-ı kerim okumaya başladı. Gündüz hafızasına aldığı sayfaları akşamları da evde tekrarladı.

Her gün sabah namazından sonra, fırsat buldukça da diğer vakit namazlarının ardından köy camisi imam hatibi Habbab Türker'e dersini verdi.

Hafızlık sistemine göre bir cüzdeki sayfaları sırayla ezberledi, her gün yaptığı tekrarlarla önceki ezberlerini de korumaya çalıştı.

Yaklaşık 6 yılda hayvancılık ve ev işlerini de aksatmadan karşılaştığı zorluklara rağmen hafızlık hedefine ulaştı.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Başlık Resmiİsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

"GÜNÜN BEREKETİNDEN YARARLANDIM"

Cebrail Gökdemir, hafızlığın çocukluktan beri içinde yaşattığı bir heves olduğunu söyledi.

Camide dinlediği vaazlardan etkilenip motive olduğunu, bu süreçte en büyük desteği ise ailesinden gördüğünü anlatan Gökdemir, yaz-kış demeden bir taraftan küçükbaş hayvanlarıyla ilgilendiğini, bir taraftan da hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

Hafızlık icazet belgesini teslim aldığında yaşadığı mutluluğa dikkati çeken Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolay bir zaman olmadı. Hem hayvancılık hem diğer işleri yaparak çok zorlu bir süreçten geçtik ama azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmadığına inanıyorum. Biz de elhamdülillah hafız olduk. Azmedip hafızlığımı yapacağım diye kendime söz verdim, nasip oldu. Boş vaktimde arazide yapmış olduğum ezberi aklımda tutup akşam eve vardığımda sayfaları ezberledim. Dersimi sabah namazından sonra verecek şekilde hazırladım. Her gün bir cüz ama vaktim el verdiği sürece de iki ders verirdim. Bir sabah namazından sonra bir yatsı namazından sonra. İnsanda azim olduktan sonra her şey bahane diye algıladım. Günün bereketinden yararlandım. Günüm çok bereketli geçiyordu. Böyle araya sıkıştıra sıkıştıra elhamdülillah bugünlere geldim."

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Başlık Resmiİsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

"BU SENİN VE İNSANLAR İÇİN IŞIK OLACAK BİR HAREKET OLUR"

Köy camisinde görevli imam hatip Habbab Türker ise Gökdemir'in hiç ara vermeden camiye gelerek ezber verme gayretini takdirle karşıladıklarını aktardı.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Başlık Resmiİsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı

Hafızlığın İslam dinindeki önemine ve Gökdemir'in iş yoğunluğuna rağmen bu başarıya ulaşmasının kıymetli olduğuna işaret eden Türker, "Bu durum beni çok etkiledi. Hafızlık sürecine başlarken kendisiyle de konuştum. 'Bu senin ve insanlar için ışık olacak bir hareket olur' demiştim. Biz böyle dedikçe o daha çok azmetti. Böylelikle daha çok gayret etmeye çalıştı." diye konuştu.

İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Başlık Resmiİsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
İsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Başlık Resmiİsmine yakışanı yaptı... 43 yaşında 600 sayfayı ezberledi, hafızlık sertifikasını aldı
Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
"HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİRİZ!"
Bill Gates'ten korkutan yapay zekâ sözleri
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar? İşte kampanyanın geçerli olduğu ürünler!
Apple öğrenci indirimi ne zamana kadar? İşte kampanyanın geçerli olduğu ürünler!
Kaydet
Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı! Tercih başvurusu nasıl yapılır?
Sosyal Hizmetler 2026 Yılı Eylül Dönemi tercih işlemleri başladı!
Kaydet
Suudi Arabistan'da yeni saldırı uyarısı! Mekke dahil 3 vilayette alarma geçtiler
Suudi Arabistan'da yeni saldırı uyarısı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.