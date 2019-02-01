Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış’ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

