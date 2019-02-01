Sarıkamış’ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sarıkamış yoğun kar yağışı
01.02.2019 - 20:48 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi de 15 metreye düştü.
Sarıkamış’ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler : Kars,
601765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601765.aspx
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