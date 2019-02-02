Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 1. Karaca Sokak’taki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde yangın
02.02.2019 - 07:37 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
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601827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601827.aspx
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