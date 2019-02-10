Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.