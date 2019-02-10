Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Adana'da narenciye fabrikasında yangın
10.02.2019 - 01:27 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
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