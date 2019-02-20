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Son dakika...Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi
20.02.2019 - 08:46 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer'de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı
Etiketler : Sarıyer,toprak kayması,
605783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605783.aspx
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