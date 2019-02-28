Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Olumsuz hava şartları nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerde, 01 Mart Cuma günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 01 Mart Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.
Ağrı'da eğitime kar engeli
28.02.2019 - 18:00 | Son Güncelleme: 28.02.2019 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 01 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : Ağrı,yaşam haberleri,
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