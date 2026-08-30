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Yaşam

Yangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor

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Yangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'deki orman yangınında 15 yaşında erzak ve yangın hortumlarını taşıyarak yer ekiplerine destek veren Hasan Turgut, bugün yangın söndürme mücadelesini gözlemci pilot olarak kokpitte sürdürüyor.

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Marmaris’te 2021 yılında çıkan orman yangınını evinin balkonundan izleyen 15 yaşındaki Hasan Turgut, alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine gönüllü olarak yangınla mücadeleye katıldı. Geceleri AFAD ve Türk Kızılay tarafından kurulan ikmal merkezlerinde görev yapan Turgut, erzak ve yangın hortumlarını taşıyarak ekiplere destek verdi.

Yangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor
Başlık ResmiYangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor

KARADAN VERDİĞİ MÜCADELESİNİ KOKPİTTEN SÜRDÜRÜYOR

Yangının dördüncü gününde futbol sahasına gelen yangın helikopterlerini yakından gören Turgut, burada pilotlar Mehmet Aktoz ve İlhami Oğuz Ormancı ile tanıştı. Yangının ardından pilotlarla iletişimini sürdüren Turgut, Mehmet Aktoz’un yönlendirmesiyle lise eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Efes’teki Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde pilotluk eğitimi aldı.

10 aylık eğitimin ardından yaklaşık bir yıl önce, 19 yaşındayken Aydın’ın Nazilli ilçesinde gözlemci pilot olarak görev yapmaya başlayan Turgut, beş yıl önce karadan verdiği mücadelesini bugün kokpitten sürdürüyor.

Yangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor
Başlık ResmiYangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor

“GELECEĞİMİZİN MİRASI İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Hasan Turgut, 15 yaşında yerde koli ve hortum taşıyarak başladığı mücadeleyi bugün kokpitin içinde sürdürdüğünü belirterek, “Şu an kokpitin içerisinde o operasyonun bir parçası olarak geleceğimizin mirası için çalışıyorum. Bu duyguları anlatmak benim için pek mümkün olmayacak” dedi.

Yangınların ardından yanan bölgelere onlarca fidan diktiğini belirten Turgut, büyüyen fidanları gördüğünde büyük gurur yaşadığını ifade etti.

Yangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor
Başlık ResmiYangını yaşadı alev savaşçısı oldu! Mücadeleye kokpitten destek veriyor

Gözlemci pilotların yangın ihbarının ardından ekiplerle irtibat kurduğunu anlatan Turgut, uçuş güzergâhını ve hava durumunu değerlendirerek yangına müdahale planlaması yaptıklarını söyledi.

Şimdiye kadar 25’ten fazla ilde görev yapan Turgut, 150’den fazla yangına müdahale ettiğini belirtti.

Marmaris’teki son görevini de anlatan Turgut, Kumluca’dan bölgeye intikal ettiğini belirterek, yangını görür görmez 2021’de yaşadığı anıların gözünün önüne geldiğini ve ekiplerle koordineli şekilde müdahaleye başladıklarını söyledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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