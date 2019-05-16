Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus askeri kargo gemisi boğazdan geçti
16.05.2019 - 18:24 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Dvinitsa-50' adlı askeri kargo gemisi, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rus Donanması,boğaz,
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