Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazipaşa Caddesi’nde yapılan denetimlerde vatandaşların büyük ölçüde yaya geçitlerini kullandığı ve sürücülerin de yaya geçtiğini kullanmak üzere olan veya üye yaya geçitlerini kullanan yayalara geçiş önceliği tanıdığı gözlemlendi. Ancak yapılan tüm uyarı ve bilgilendirmeleri rağmen kusurlu olduğu tespit edilen sürücülere bilgilendirme yapılarak kusurlu olan araç sürücülerine 604'er TL cezai işlemler uygulandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Zonguldak il genelinde yayaların karıştığı trafik kazaları başta olmak üzere tüm kazaları önlemek adına denetimlerin artarak ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.