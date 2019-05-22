İzmit Alikahya mahallesinde belediye halk otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Halk otobüsü devrildi! Yaralılar var
22.05.2019 - 17:47 | Son Güncelleme: 22.05.2019 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmit Alikahya mahallesinde belediye halk otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Halk otobüsü,
626443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/626443.aspx
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