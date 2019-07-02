Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Kartal ve Maltepe itfaiye grupları müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Atölye çalışanları makinelerin ısınması nedeniyle yangının çıkmış olabileceğini belirtti.