Siverek-Hilvan kara yolunun 20'inci kilometresinde anız yangını sırasında çıkan hortum, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 
Görüntülerde anız yangınıyla oluşan külleri de içine alan hortum gökyüzüne yükseldiği görülüyor. 