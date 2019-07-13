Siverek-Hilvan kara yolunun 20'inci kilometresinde anız yangını sırasında çıkan hortum, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde anız yangınıyla oluşan külleri de içine alan hortum gökyüzüne yükseldiği görülüyor.
Siverek'te hortum
13.07.2019 - 19:57 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Siverek-Hilvan kara yolunun 20'inci kilometresinde anız yangını sırasında çıkan hortum, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,siverek,hortum,
636902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636902.aspx
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