Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem | son depremler
15.07.2019 - 03:38 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,son depremler,erzurum deprem,
637137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637137.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER