Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.