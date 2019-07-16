Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.