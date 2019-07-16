Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Esenyurt'ta metrobüs yangını
16.07.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Saadetdere'de durağında bir metrobüste yangın çıktı. Metrobüsün motor kısmındaki yangına, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Kaynak: DHA
Etiketler : metrobüs yangın,
637437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/637437.aspx
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