Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli birliklerden daha önce demiryolu ile İskenderun’a gelen tanklar, bugün Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kırıkhan’dan geçen tankların, Hatay’ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gittiği öğrenildi.