Çeşitli birliklerden daha önce demiryolu ile İskenderun’a gelen tanklar, bugün Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kırıkhan’dan geçen tankların, Hatay’ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gittiği öğrenildi.
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Çeşitli birliklerden daha önce demiryolu ile İskenderun’a gelen tanklar, bugün Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kırıkhan’dan geçen tankların, Hatay’ın Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gittiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye sınırı,tank sevkiyatı,