Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine Karacaköl köyünde bir evde 13 kök Hint keneviri, 30 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 vatandaş gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Erfelek’te uyuşturucu operasyonu
03.08.2019 - 11:24 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Erfelek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Sinop,
641461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/641461.aspx
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