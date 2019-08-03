Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine Karacaköl köyünde bir evde 13 kök Hint keneviri, 30 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 vatandaş gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı.