Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Konuralp Mahallesi Şehit Bayram Gökmen Caddesi mevkiinde ekoturizm üzerine işletmesi olan Yusuf Yıldız, fındığın toplanıp içinin çıkarılmasının ardından kışlık yakacak olarak kullanılmasına gönlü el veremeyince arayış içine girdi. Fındık kabuklarıyla ilgili birçok farklı proje üreten Yusuf Yıldız, arayışları sonunda çay yaparak demleyince fındık kabuğu çayı ortaya çıktı. Fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız, yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için ise Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iş birliği yapmaya başladı. Ayrıca fındık kabuğu çayı ile ilgili olarak içindeki besin değerlerinin belirlenebilmesi için laboratuvarda araştırma yapılmasını da istedi.



Yusuf Yıldız 11 yıldır organik tarım ile uğraştığını ve fındık kabuğunu atmak yerine değerlendirmek istediğini söyleyerek, “11 yıl önce organik fındık üretimine başladım. Bu yaprakları ve kabuğu neden yakılsın diye düşündüğüm zaman, kendi kafamda bir tasarı yaptım ve sabaha kadar düşünerek fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek aklıma geldi. Demledim ve çay rengi geldi. Bu sefer içtim ve çok güzel oldu. İçtikten sonra beni rahatlattı. Neden fındık kabuğundan çay olmasın diye düşündüm ve demlemeye başladım. Gelen konuklara ikram etmeye başladım. Çaydan konuklarım da tadıyorlar. Bundan sonraki süreç laboratuvar aşaması, bunun öğütülüp normal çay şeklinde getirilip neden demlik olarak içilmesin? İçilmemesi için de bir sebep yok. Biz bunları atıyoruz. Atmamıza gerek yok. Doğadan gelenle yaşamamız lazım. Fındık kabuğunun çay olacağını düşündüğüm için bu çayı buldum” dedi.



Fındık kabuğu çayını işletmesine gelen misafirlerine ikram eden Yıldız, çayın tadı ile ilgili olarak vatandaşların tepkisini de ölçüyor.

Çaydan içen Elif Alkanat, fındık kabuğu çayının içilebilir tatta olduğunu ifade ederek, “Önce fındık kabuğunun kokusu geldi burnuma. İçtikten sonra dilimde kokuyu anımsadım, kokuyu ikinci içişime daha iyi anladım. Kesinlikle mükemmel bir çay olmuş. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı, bence ilginç ve güzel, yayılabilir” dedi.

