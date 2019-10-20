Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis’te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.