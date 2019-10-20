Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis’te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi
20.10.2019 - 20:33 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kilis,hava durumu,
657507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657507.aspx
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