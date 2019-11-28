Yatağımızdaki yaratıklara dikkat!
28.11.2019 - 16:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yatağınızdaki tehlikeye dikkat! Evinizde bulunan yataklar milyonlarca küçük canavarla dolu. Mayt adı verilen karıncadan küçük bu yaratıklar sağlığımıza zarar veriyor. Üstelik maytları yatağınızdan elle ya da bezle temizlemeniz de mümkün değil.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : yatağımızdaki yaratıklar,
665460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665460.aspx
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