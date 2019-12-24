Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.