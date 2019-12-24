İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.
Trabzon'da bir örtü yangını daha
24.12.2019 - 19:21 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,yangın,
670809 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670809.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER