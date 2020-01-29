Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyüne hava saldırısı düzenledi. Köyün pazarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.
Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı
29.01.2020 - 19:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Etiketler : Suriye,
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