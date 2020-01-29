Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyüne hava saldırısı düzenledi. Köyün pazarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.