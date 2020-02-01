AFAD'da yer alan son bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19.37'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 km olarak açıklandı.
Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem (1 Şubat son depremler)
01.02.2020 - 20:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde son dakika bilgisine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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678795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678795.aspx
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